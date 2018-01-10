Esir alınan asker herşeyi bir bir anlattı

Esir asker, Esed Rejiminin kendilerine ihanet ettiğini bildirdi.

3.Tugay askeri olan Esir İsam El Mısri, Tuğgeneral Heysem’in kendilerine 3. Tugayı ve komuta kademesini korumaları emrini verdiğini ve Hareste’ye saldırı için götürdüklerini anlattı.

Görevlerinin 4. Tugayın gerisindeki noktaları korumak olduğunu anlatan asker aynı zamanda amacı hırsızlık olduğunu ifade ettiği Rami Mahluf’un El Bustan adlı şirketini de korumakla vazifelendirildiklerini anlattı.

Muhaliflerin kendi pozisyonlarını bombalaması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıklarını anlatan esir asker, Tuğgeneral Adil’in kendilerini ihanetle suçlayıp infaz edeceği tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Esir asker daha sonra kendileriyle birlikte hatta bulunan subaylardan birinin Rejim yetkililerinin talimatıyla operasyon geri çekildiğini ve kendilerini Hareste’deki Muhaliflere teslim ettiklerini söyledi.

Görüntüler sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı:

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