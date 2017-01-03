Eşiniz bu 7 şeyi söylemese de siz anlayın!

Erkeklerden bir çoğu kadınları anlamakta zorlanırlar. Yıllarca evli oldukları eşlerini bile. İşte bu konuda yardımcı olacak 7 şey:

1. Her şeyden önce sevgi istiyordur

Kadın eşine artık daha az saygı gösteriyorsa kocada artık daha az sevgi gösterir.

Ve koca eşine daha az sevgi gösteriyorsa, eşi de ona daha az saygı gösterir.

Ve bu yıkıcı döngü devam eder.

Bu döngü tamamlanmadan önce durdurun. Eşinize sevgi gösterin.

Eşiniz bunu istiyor. Onu kusurlarına ve acayipliklerine rağmen sevin.

Ve inşallah, o da sizi kusurlarınıza ve acayipliklerinize rağmen sayacaktır.

2. Sıkılmıştır

Her gün aynı şey.

Haftalar geliyor, haftalar geçiyor.

Sadece sıkılmamış fakat yorulmuştur da.

Sizinle ilgilenmenin dışında evin ve çocuklarında bakımını üstlenmesi gerekiyor.

Her gün bunları yapacağımı hayal ettiğimde bile kaçıp bir yere saklanasım geliyor. Sıradan müslüman bir ev hanımının nasıl hissettiğini anlıyorum.

Ve çalışan kadınları da unutmayalım. Birçok müslüman kadın evi idare etmenin ötesinde ayrıca tam zamanlı bir işte de çalışmak zorundadırlar.

Dolayısıyla, Allah rızası için eşlerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlayalım. Onu rahatlatın.

Onu bazen gezdirin. Sürpriz bir yemek… En sevdiği tatlıdan alın.

O monotonluğu kırmak için arada sırada ne olursa olsun, bir şeyler yapın.

3. Övülmek istiyordur

Takdir. Bunu herkes ister. Hiç kimse gösterdiği sıkı bir çalışmanın boşa gittiğini veya daha kötüsüyle; sanki zaten yapması gerekiyormuş gibi algılanmasını istemez.

Eşiniz sizin kirli elbiselerinizi yıkamak zorunda değildir. Yemeklerinizi pişirme mecburiyetinde de değil. Ama yapıyor. Ve bunları öncelik sırasında en ön sıralara koyuyor:

-Çocuklarla ilgileniyor

-Çalışıyor veya okuyor

-Daha iyi bir Müslüman hanım olmak için gayret ediyor

Eşinizin sizi ve aileyi ayakta tutmak için gösterdiği çabayı takdir edin müteşekkir olun. Basit şekliyle“teşekkür ederim” demekle başlangıç yapılabilir.

4. Aşırı derecede kıskançtır

Birçok kadının, erkeğin çok eşli olmasını istememesinin bir nedeni var. Eşinize başka kadınlar hakkında konuştuğunuzda çok dikkatli olmalısınız. Eşinizi kesinlikle başka bir kadınla kıyaslamayın! Onu bir film yıldızıyla kıyaslamayın. Onu annenizle kıyaslamayın. Hele kesinlikle onu eski veya diğer eşinizle kıyaslamayın.

Tüm hayatınızın merkezinde olduğunu bilmek ve buna inanmak ister. Ona öyle hissettirin.

Rasulallah’ın (s.a.v) eşleri bile birbirlerini kıskanmışlardır. Aişe (r.anha) vefat etmesine rağmen Hatice’yi (r.anha) kıskanmıştır. Aynı kıskançlığı eşinizden bekleyin ve buna saygı duyun.

5. Kendisinin daha iyi bir müslüman olmasına yardım etmenizi istiyordur

Ailede erkeğin liderlik vasfını üslenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlat anlat bitiremem.

Ve müslüman erkekler arasında son zamanlarda böyle bir problem var.

Sadece iyi bir lider olmayı becerememekle kalmıyorlar fakat aynı zamanda eşleri veya anneler, ve hatta başka yabancı kadınlar tarafından yönetiliyorlar.

Eşiniz sizin iyi bir lider olmanızı ister. Ve ona daha iyi bir müslüman olmayı göstermekten daha iyi bir liderlik olabilir mi?

Fakat ona nasıl daha iyi olabileceğini gösteremezsiniz eğer her şeyden önce siz olamıyorsanız. Dolayısıyla ilk önce kendi imanınızı güçlendirmelisiniz. İlk önce kendinizi geliştirmeli ve daha sonra bunu ona en güzel ve saygılı bir şekilde geçirmelisiniz.

6. Dırdır etmeyi sevmez. Fakat onu bazen gerçekten zorluyorsundur

Kadınların dırdır etmeyi sevdikleri gibi bir şehir efsanesi var. Bu tamamiyle yanlış.

Evet erkek olsun kadın olsun bazı insanları hiçbir şekilde memnun edemezsiniz. Ne yaparsanız yapın onlar her şey de bir kusur bulacaktırlar. Gelin şu hadisi hep beraber hatırlayalım:

Ibn-i Abbas’tan (r.anh) rivayet edilir: Rasulallah (s.a.v) buyurdu ki: “Bana cehennem gösterildi ve oranın da ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.” Ashab “Neden ya Rasulallah?” diye sorduğunda buyurdu ki: “Onlar kocalarına karşı ve onlara iyi davranılmasına karşı nankördürler. Siz onlara tüm hayatınız boyunca iyi davransanız bile daha sonra sizden hoş olmayan bir şey gördükleri zaman; ‘Ömrüm boyunca senden hiçbir hayır görmedim!’ derler.” (Buhari, 1052)

Yani evet hanım kardeşler, kocanızın sizin için yaptıklarını kötülerken iki defa düşünün.

Ama çoğu zaman kardeşim, sen de onun (hanımının) dilini tutmasını zorlaştırıyorsun.

Belki de sen sürekli onda bir kusur buluyorsun ve artık o da sende kusurlar aramaya ve bulmaya başladı?

Belki de (yeteri kadar) çalışmıyorsun da o çalışmak zorunda kalıyor?

Belki de öyle çok süper bir adam değilsin?

Dolayısıyla kendinizi geliştirmeye ve ona sizi eleştimesi için daha az sebepler vermeye gayret edin.

7. Her şeyden öte o sizinle istikrarlı ve mutlu bir ilişki istiyor

Kadınlar öyle eğlence olsun diye evlenmezler.

Evlenirler çünkü mutlu bir aile hayatı istiyorlardır ve bunu onlara vereceğinize inanırlar.

Dini farzlarının dışında bir Müslüman kadının hayatındaki en önemli şeydir bu. Mutlu ve istikrarlı bir aileye sahip olmak.

Mutlu eden nokta ise, bunu onlara vermeniz çok kolay.

1. Ahmak gibi davranmayı bırakın. Ona iyi bir eş olun. Nazik olun. Ona sevginizi gösterin.

2. Onu boşamakla veya ikinci bir kadınla evlenmekle tehdit etmeyin. Evet bunu yapmaya hakkınız var. Fakat bunu bir tehdit olarak kullanmak uygun değildir ve evliliğinize büyük zarar verir.

3. Allah’a güvenin, şeytanın tuzaklarına düşmeyin ve ona sabırlı olun. Evlilikleri mahvetmekten daha zevkli bir şey yoktur şeytan için. O kadar da zor değilmiş, öyle değil mi?