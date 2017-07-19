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Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca hakkında karar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini korkutmak için aracının altına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştiren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile tutuklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:56
Eşinin aracına bomba düzeneği yerleştiren koca hakkında karar

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde dün akşam Sezai Ç., boşanma aşamasında olduğu eşinin işte olduğu sırada 06 YA 7417 plakalı otomobilinin altına bomba süsü verilmiş bir düzenek yerleştirdi. Dün akşam saat 16.00 vardiyasından çıkan Yeliz Ö., otomobili ile hareket halinde iken mesai arkadaşları aracının altında bomba düzeneğini gördü.

Yeliz Ö. aracını durdurup bomba düzeneğini görünce korku içerisinde hızla uzaklaşırken, durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden bomba imha uzmanı istedi. Bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından düzeneği fünye ile patlattı.

Yapılan incelemede boru üzerine sarılı bant, kablo ve pillerin bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu anlaşıldı. Olayın ardından Yeliz Ö.’nün ifadesi doğrultusunda boşanma aşamasında olduğu eşi Sezai Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sezai Ö.’nün eşini korkutup boşanmaktan vazgeçirmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Yeliz Ö. ise boşanmak istediği eşinin daha önce kendisine yönelik başka olaylar da gerçekleştirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Sezai Ö., emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Çılgın koca, sevk edildiği mahkeme tarafından ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:56
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