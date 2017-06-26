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Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı

Kütahya’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı

Erol K. (44), kayınbiraderi Erhan Demir’in (40) kullandığı ve içerisinde iki çocuk annesi eşi Nazmiye K’nin (41) bulunduğu otomobili takibe aldı. Kütahya-Eskişehir karayolu Otogar Kavşağı’nda kayınbiraderinin kullandığı otomobili durduran şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol K, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle eşi Nazmiye K’yi ve kayınbiraderi Erhan Demir’i yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, yaralanan eşi ve kayınbiraderi 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Erol K. ve eşi Nazmiye K’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
  1. Eskişehir
  2. Kütahya
  3. Evliya Çelebi
  4. Dumlupınar
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