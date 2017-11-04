Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü

Eskişehir'de şoke eden bir olay yaşandı. Eşini hedef alarak bıçaklamak isteyen şahıs, araya giren babasını öldürdü.

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:29
Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü

İddialara göre, Oruçbey Mahallesi'ndeki ikametlerinde Emrah Ö. (30) ile eşi Meryem Ö. (19) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın iyice büyümesi üzerine araya Emrah Ö.'nün babası Fahri Ö. (53) girdi.

Bunun üzerine elindeki bıçağı babasının kalbine saplayan Emrah Ö. olayın ardından kayıplara karıştı. Yaralı olarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 23:29
  1. Eskişehir

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor
    1. Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi..
    2. Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle..
    3. Suudi Arabistan'da hareketli saatler
    4. Talabani yönetiminden flaş karar!
    5. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye ihanet..
    6. Fenerbahçe'den Daum bombası
    7. Kocaman'ın yerine ikisinden biri gelecek
    8. Liverpool farklı kazandı
    9. Damrey tayfunu ülkeyi vurdu: 20 ölü
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört..
    11. Eşini bıçaklamak isterken babasını..
    12. Ankara'da göçük: 5 yaralı
    13. 'Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref..
    14. AB, sonunda kabul etti
    15. Elektrikçi ölmekten son anda böyle..
    16. Barzani'ye İngiliz aklı: Devam edin
    17. RTÜK'ten flaş karar!
    18. Başbakan Yıldırım devreye girdi
    19. 45 kişilik otobüste 78 mülteci yakalandı
    20. Bekir Bozdağ: Diyanet'e iftira atılıyor
    Lübnan Başbakanı istifa etti
    Lübnan Başbakanı istifa etti
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!
    Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!