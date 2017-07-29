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Eşine ve kızına kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, eşini ve kızını tabancayla vurarak öldürdü.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:16
Eşine ve kızına kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, cinnet getirdiği iddia edilen Hasan E. (48), Azadi Mahallesi Paşa Konağı Caddesi'nde yürürken eşi Hanife (43) ve kızı Nilgül E'yi (16) tabancayla vurdu.

Nilgül E, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Hanife E. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hanife E, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

Polis, şüpheli Hasan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:16
  1. Şanlıurfa'nın Viranşehir
  2. Şanlıurfa'nın Viranşehir cinayet
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