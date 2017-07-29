Eşine ve kızına kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, cinnet getirdiği iddia edilen Hasan E. (48), Azadi Mahallesi Paşa Konağı Caddesi'nde yürürken eşi Hanife (43) ve kızı Nilgül E'yi (16) tabancayla vurdu.

Nilgül E, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Hanife E. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hanife E, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheli Hasan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.