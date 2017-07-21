Eşinden şiddet gören kadının intikamı korkunç oldu

Şiddete dayanamayan kadının intikamı korkunç oldu. Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kadın, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü kocasını balyozla kafasına vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Derbent köyünde yaşayan Y. A. (41) arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra sabaha karşı eve geldi. Bir süre sonra eşi S. A. (38) ve çocuklarını darp eden Y.A, eline aldığı balyozla eve zarar vermeye başladı.

Y.A, alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada balyozu alan S.A, eşinin kafasına vurdu.

Y. A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarmayı arayan 3 çocuk annesi S. A, eve gelen ekiplere teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.