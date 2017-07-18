Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eşinden boşanmak istedi... Aracında bomba buldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir otomobilin altına yerleştirilen bomba süsü verilmiş düzenek fünye ile patlatıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 20:53
Eşinden boşanmak istedi... Aracında bomba buldu

Alınan bilgiye göre, Yeliz Ö'nün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobil, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önüne geldiği sırada vatandaşlar tarafından altından sarkan kablolar olduğu gerekçesiyle durdurularak uyarıldı.

Otomobilinin altındakileri bomba düzeneğine benzeten sürücü, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Otomobilin altındaki düzenek, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. 

Otomobilin altına bomba süsü verilmiş bir düzeneğin yerleştirildiğini belirleyen polis ekipleri, sürücünün şikayeti üzerine boşanma aşamasında olan eşi S.Ö'yü Alaplı ilçesinde gözaltına aldı.

Olayı gören Eyüp A, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin altından sarkan telleri fark ettiklerini ve sürücüyü uyardıklarını söyledi.

Yakından baktıklarında otomobilin altındakinin bir düzenek olduğunu fark ettiklerini anlatan Eyüp A, sonra polise haber verdiklerini aktardı.

Mustafa Kemal Bektaş

 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 20:53
  1. otomobilin
  2. altından
  3. bomba
  4. düzeneği
  5. çıktı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cüler tatil cennetinde yakalandı!
    1. FETÖ'cüler tatil cennetinde yakalandı!
    2. O çocuk devlet korumasına alındı
    3. Erdoğan'dan kritik Körfez hamlesi
    4. FETÖ'cülerin kasasından çıkan Sevr..
    5. Milli futbolcu Çin'e alınmadı
    6. Balkanlar, 15 Temmuz şehitleri için..
    7. 29 şirkete daha kayyım atandı
    8. Türkiye'yi şikayet ettiler.....
    9. Dünya'nın gözü Samsun'da!
    10. Aç kalınca şehre kadar indiler
    11. PKK'ya oy dilenen Çölaşan şehit..
    12. Bu kadının dramı yürek yakıyor
    13. Matematiğin Nobel'ini alan tek..
    14. Eşinden boşanmak istedi... Aracında..
    15. Vali yardımcısının eşi de FETÖ'den..
    16. Alkollü içki ve kokteyl hazırlama..
    17. Kiliseye bağlı koroda yüzlerce çocuğa..
    18. Memiş Hoca'nın annesi Hakk'a uğurlandı
    19. FETÖ'cünün evinden cephanelik çıktı
    20. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!