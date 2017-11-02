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FETÖ'nün cezaevlerinde 'isim vermeyin' baskısı yaptığı ortaya çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan sanıklardan birisi duruşmalarda isim vermemeleri için koğuşta kalanların uyarıldığını söyledi.

02 Kasım 2017 Perşembe 07:56
FETÖ'nün cezaevlerinde 'isim vermeyin' baskısı yaptığı ortaya çıktı

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir SODES projesinde haksız kazanç temin ettikleri iddia edilen 14 şüphelinin yargılanması 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşmada, projenin koordinatörü Abdullah Ö.’nün tutuklu eşi Selma Ö. duruşmada FETÖ ile bağlantılı sanıkların cezaevinde kaldığı koğuşta isim vermemeleri konusunda yaptıkları baskıları anlattı.

EŞİM İTİRAFÇI OLUP ÇIKTI BEN İÇERDEYİM

Eşi Abdullah Ö.’nün 2004 yılında öğretmenlik yaptığı dönemlerde dini sohbetlere katıldığını kendisine söylediğini belirten Selma Ö., “Eşim iş hayatı ile ilgili bana bilgi vermezdi. Eşime 2011 yılında işleri ile ilgili soru sorduğumda bana proje yaptığını söylemişti. Benim 3 çocuğum var ve FETÖ’nün çıkarcı olduğunu biliyordum. Eşim içeride 2 ay kaldı daha sonra itirafçı olup serbest kaldı. Ben ise 11 aydır içerideyim” dedi.

BENİ KOĞUŞTAN ATMAK İÇİN 20 KİŞİ DİLEKÇE VERDİ

 Eşinin itirafçı olduğundan dolayı kendisinin cezaevinde eleştiri halinde olduğunu dile getiren Selma Ö., ”Cezaevinde hainin karısı diye hakaret yiyorum. Koğuşta kalan G.A.'nın organize ettiği 20 kişi beni eleştiriyor. Bana 'hainin köpeği', çocuğuma ise 'hain köpeğinin çocuğu' diye hakaret ediyorlar. Eşimin itirafçı olmasından dolayı 11 aydır baskı altındaydım. Duruşmadan sonra koğuşa gelen bazı sanıklar 'hocamıza terörist dedik acaba günaha girdik mi' diyor. Beni koğuştan atmak için 20 kişi dilekçe verdi. G.A. bir tartışmamızda bana hakaret etti ve 'hocamı, ağabeylerimi, ablalarımı eleştiremezsin' dedi. Cumhurbaşkanımızın, FETÖ’ye şarlatan dediğini televizyonda gören G.A., cumhurbaşkanımıza şarlatan kelimesini kullandı. Bende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına böyle diyemesin dedim” diyerek yaşanan tartışmaları anlattı.

İSİM VERMEYİN BASKISI YAPILIYOR

 Kendisine baskılar yapıldığını da ileri süren Selma Ö., “Bana senden maddi ve manevi hiçbir beklentimiz yok diyorlar. F.A. bana 'sen devletin muhbirisin, cezaevi idaresi ile birlikte çalışıyorsun' dedi. Ben koğuş değiştirmek istedim ama olmadı. Ş.B. 'sen nefissiz, haysiyetsiz, şerefsizsin' dedi. Bunun sebebi ise ben hocasına hakaret ettiğim içindi. Koğuştakiler, mahkemeye gelenleri isim vermeyin diye uyarıyor ve hala birbirlerine biat ediyorlar” diye konuştu.

ABİ VE ABLALARA YARANMAK İÇİN EŞİM BENİ KULLANDI

Örgüt ile olan bağlantısı hakkında bilgi veren Selma Ö., “2009 yılında Halk Eğitim Merkezi’nde ahşap boyama öğreticisiydim. Kurs açmak için kendi öğrencilerimi bulmam gerekiyordu. Hatice Aytimur Kız Öğrenci Yurduna başvurdum. Onlar öğrenci listesini kendilerinin vereceğini söyledi. SODES’le ilgili projeler yapan bir atölyede 12 öğrenciye kurs verdim. Ben maaşımı ve sigortamı devletten aldım. Çocuklarım eşimin zorlaması ile örgüt okullarına gitti. Bank Asya’daki altın hesabım ise yine eşim tarafından bankaya götürülüp açtım. Eşim abi ve ablalarına yaranmak için beni kullandı. Ben FETÖ’nün içinde olmadığım halde FETÖ’nün koğuşunda kalıyorum. Bana koğuşta devletin gelsin seni kurtarsın diyorlar. Ben, FETÖ’nün koğuşuna gideceğime beni idam edin” diye ifade verdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 07:56
  1. FETÖ
  2. cezaevi
  3. mahkeme
  4. itiraf
  5. ablalar
  • yazıYORUMyazıYORUM39 dk önce
    Bu kadına yapılan zulümdür, dedikleri doğru ise o hapishanede müdüründen gardiyanına hepsi FETÖ nün köpeği demektir.
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