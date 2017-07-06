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Eşi yorulmasın diye 'çöp boru hattı' kurdu!

Adanalı Bekir Sarı eşi çöp atmak için iki kat inip çıkan eşinin yorulmaması için evine, 'çöp boru hattı' kurdu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:09
Eşi yorulmasın diye 'çöp boru hattı' kurdu!

Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Sarı (46) 22 yıl önce Serap Sarı (39) ile hayatını birleştirdi. Sarı 25 yıl önce izlediği "Evde tek başına" isimli filmden esinlenmip evine 'çöp boru hattı' kurmuş. 500 liralık sactan yapılan boru, ikinci kattaki evin penceresinde yerdeki konteynere kadar uzanıyor.

Sarı, "Ben bu boruları bizim burada soba işi yapanlardan temin ettim. Buradaki tenekecilere de büktürdüm yani ben söyledim o yaptı sonrasında yapan kişi ben de evime yapacağım demeye başladı. Herkesin hoşuna gitti. Adana merkezde her apartmanın çöpü var bu sistemin yapılması lazım yani hanımlara büyük kolaylık her eve şart" dedi.

Serap Sarı ise "Eşime bu nedenle teşekkür ediyorum. Adana büyük bir şehir evde çöp olduğunda koku olur normalde ama öyle bir sorunumuz yok. Çıkan çöpü anında atıyorum kolaylıkla gidiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:09
  1. Karataş
  2. Adana
  3. çöp boru hattı
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