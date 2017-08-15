Eşi mi öldürdü? Polis memuru evinde ölü bulundu
Amasya'nın Taşova ilçesinde evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulunan polis memurunun gözaltına alınan eşi tutuklandı.15 Ağustos 2017 Salı 22:54
Evinde ölü olarak bulunan polis memurunu kim vurdu? Şüpheler eşinin üzerindeydi. Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ertuğrul Yılmaz'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi Münevver Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde polis memuru Ertuğrul Yılmaz tatil için geldiği Taşova ilçesindeki evinde yakınları tarafından ölü bulunmuş, eşi Münevver Yılmaz emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.