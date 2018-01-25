Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı

Kars'ta bir kişinin, besicileri yaklaşık 43 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

GÜNEYDOĞU'YA GÖTÜRMÜŞ

Ölen bir kişinin kimliğini kullanan dolandırıcının, kent merkezinin yanı sıra Susuz, Selim, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinden aldığı 500 TIR dolusu, 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya götürdüğü iddia edildi.

"TARIM BAKANLIĞI'NDAN GELİYORUM" DEMİŞ

Mağdurlar adliyeye giderek şikayetçi oldu. Mağdur olan köyülerden biri, A.K. "Bize Tarım Bakanlığı'ndan genç çiftçileri destekleme projesiyle geldiklerini söyledi. Biz de kendisine inandık ve hayvanlarımızı senet karşılığı sattık. Yaptığımız araştırmada bu isimde kişinin 10 yıl önce öldüğünü öğrendik. Jandarmaya başvurduk. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

"BÖYLE GİDERSE CİNAYET ÇIKAR"

Bir diğer mağdur ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz devlete sığınıyoruz. Devletten başka kimsemiz yok. Şikayetçi olduk. Ama hala yakalanmadı. 50 akrabam bana yardımcı oldu. 50 akrabamın 30'u mağdur. Yetkililer bu hayvanları getiremiyorsa biz nasıl getireceğiz? Benim de 50 büyükbaş hayvanım gitti. Adam öyle bir şey yaptı ki burada kimsenin itibarı kalmadı. Vatandaş çok büyük bir mağduriyetin içinde, kendini ifade bile edemiyor. Halk çok sıkıntılı. Mağdur olan insan sadece hayvanlarını değil iş yerini bile kaybediyor. Burası küçük bir ilçe. Böyle giderse herkes birbiriyle kavga eder ve cinayet çıkar. O şahsın, ölünün kimliğini kullandığını da biz karakola başvurduktan sonra öğrendik."