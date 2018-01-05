Esenyurt’ta yol çöktü

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3067 sokak üzerinde bulunan bir kamyon, iddiaya göre yol kenarında bulunan inşaat ve yağmurdan kaynaklı çöken yolun içine düştü.

Yolda çatlaklar meydana geldiği görüldü. Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Bu sırada inşaatın bulunduğu alanda çalışmanın devam ettiği de görüldü. Kamyonun sahibine henüz ulaşılmazken, vinç yardımıyla kamyonun kaldırılacağı öğrenildi.