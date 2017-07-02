Esenyurt'ta depo inşaatı alanında yangın!

Edinilen bilgiye göre, EsenyurtAkçaburgaz Mahallesi, 1591 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaat alanında saat 20.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın saat iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınnarak soğıtma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis de olayla ilgili inceleme başlattı.