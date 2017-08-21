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Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a aktın etti

Esenyurt Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen ziyaret programı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi bu sene de ziyaretçi akınına uğradı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a aktın etti

Esenyurt Belediyesi 18 otobüs ile Esenyurtlu vatandaşlarını Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne götürdü. Yaklaşık 700 kişiye belediyeye ait 25 bin metrekarelik alanda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği ikramında bulundu. Esenyurt ’tan Hacı Bektaş-ı Veli ziyareti için vatandaşları, Belediye Başkan Yardımcısı Gazanfer Karakaş uğurlarken ziyaret noktasında ise diğer bir Başkan Yardımcısı Sebahattin Fidan karşıladı.

Programda Açılış konuşması yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Fidan; ‘’ Siz çok değerli Esenyurt’lu vatandaşlarımız için burada 25 dönüm alana konaklama tesisleri yapıyoruz. Esenyurtlu vatandaşlarımız yılın 365 günü istediği zaman bu tesislere gelerek tamamen belediyemizin imkanları dahilinde burada ziyaretlerini gerçekleştirip rahat rahat ibadetlerini yapabilirler. Bugünde yine gerçekleştirdiğimiz ziyaret programı hayırlara vesile olsun” dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret eden Esenyurt’lu vatandaşlar gün boyunca kurbanlarını kesti ve ibadetlerini gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
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