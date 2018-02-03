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Esenyurt-TEM bağlantı yolunda 10 araç birbirine girdi

Esenyurt-TEM bağlantı yolunda gerçekleşen kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, 12 yaralı hastanelere taşındı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
Esenyurt-TEM bağlantı yolunda 10 araç birbirine girdi

İstanbul'da Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafikkazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Esenyurt Tem bağlantı yolunda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilin aniden durması üzerine arkadan gelen araçlar kontrollerini kaybederek birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kaza sonrası 10 otomobilde bulunan 12 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yol kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken bu sırada itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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