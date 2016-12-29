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Esenler'den Halep'e yardım konvoyu!

Türk Kızılayı ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen kampanyada toplanılan yardım malzemeleri Halep halkına gönderildi.

Esenler'den Halep'e yardım konvoyu!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:26
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"Esenler Halep İçin Bir Oluyor" sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan gıdalar, kıyafetler, hijyen malzemeleri ve maddi yardımlar Tekstilkent'teki tır garajına getirildi. Konvoy yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığını ifade ederek 

"400 bin insan hayatını kaybetti, 11 milyon insan evini, barkını silah zoruyla ter ketti, bütün bir ülke çöktü ve yardıma muhtaç hale geldi. Esenler'den kalkan yardım tırlarını, ekiplerimiz Hatay'da teslim alacak ve sonrasında da Halep'ten gelmiş olan ve bu ağır kış şartlarında oraya tutunmaya çalışan kardeşlerimize yardım olarak ulaşacak." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da dünyanın rotasından çıktığını söyleyerek

"Bazen belgesellere bakıyorum hayvan alemi çok daha vicdanlı. Orada bakıyorsun, aslan başka vahşi bir hayvanı avlıyor, yavrusuna bazen dokunmuyor, bizzat kendisi onu kollamaya çalışıyor. Bugün dünyayı yöneten büyük devletler, ufacık bebekleri, çocukları öldürmekten hiç geri durmuyor. Başka ülkelerin gidip doğalgazını, petrolünü, yer altı kaynaklarını sömürerek kendi geçimini sağlamaya çalışıyor." dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise havanın soğuk olmasının töreni daha da anlamlı kıldığını belirterek, Haleplilerin büyük acılar yaşadığını kaydetti.

Göksu, Esenler'de Halep için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini kaydederek, "Yardımlarımızı Kızılay'a teslim edilmek üzere gönderiyoruz. Göndereceğimiz malzemeler içerisinde 451 ton un, 60 ton kuru gıda, 6 ton konserve, 4 ton zeytin ve peynir, giyim, battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri bulunuyor. 15 Temmuz'dan sonra bu milletin genlerindeki farklı duyguların çok daha net ortaya çıktığını gördük." ifadelerini kullandı.

Konvoy, Esenler Müftüsü Halil Şekerci'nin duasının ardından yola çıktı.

 
EtiketlerAK PartiBurhan KuzuTevfik GöksuESENLERHALEPHalil ŞekerciKerem KınıkTÜRK KIZILAYI
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