Esenler Halep için bir oluyor

Bugünlerde özellikle Halep'te vahşet ve kıyım şiddetini daha da artırmakta. Kadınlardan kundaktaki çocuklara, yatalak hastalardan yaşlılara kadar işgalciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yüz binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti ve her geçen gün dünyanın gözleri önünde katliamlar devam etmekte.

Yaklaşık 100 bin Halepli kardeşimizin kıyımdan ve kötü hayat şartlarından kurtulması için Türkiye tarafından tahliye çalışmaları başlatıldı. Yine Türkiye'nin himayesinde emniyetli bölgelere getirilen Halepli kardeşlerimizin zorlu kış şartlarıyla mücadele edebilmesi için giyim, gıda, çadır, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların karşılanması gerekiyor.

Geçmişte Arakan'da, Somali'de, Van'da olduğu gibi Esenler her zaman mazlumların yanında yer almış ve büyük katılımlı desteklerini hiç bir zaman esirgememiştir. Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde Esenler halkı bu sefer de Halep'e yardım için kolları sıvadı. Esenler Belediyesi ayni yardımların dışında "Herkesten 1 TL." sloganıyla ilçede nakdi yardım kampanyası başlattı. Esenler Belediyesi, ilçenin 7 ayrı noktasına dev kumbaralar koyarak Esenler halkını Halepli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya ve mazlumlara umut olmaya davet ediyor.

Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla "ESENLER HALEP İÇİN BİR OLUYOR" yardım kampanyasınınbaşlatılması töreninde, basın kuruluşunuzdan bir arkadaşımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. İlginizi ümit eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tarih : 23.12.2016 - Cuma

Saat : 14.00

Yer : EsenlerMerkez Camii

Dörtyol Meydanı/ Esenler