Esen Akademi üniversiteye hazırlıyor

Esenler Belediyesi'nin "Mihmandar Gençlik" projesi kapsamında üç yıl önce hayata geçirdiği "Esen Akademi" üniversite hazırlık kursunda öğrenciler, YGS ve LYS'ye hazırlanmaya başladılar. 12. sınıf öğrencileri ile mezunların katıldığı Esen Akademi'de dersler, Esenler Belediyesi Mihmandar Gençlik Merkezi'nde gerçekleşiyor. Sınavlara hazırlıkta “Sayısal”, “Sözel” ve “Eşit Ağırlık” bölümü öğrencileri için güçlü eğitim kadroları tarafından dersler veriliyor. Kursta eğitimler ücretsiz.

BAŞVURU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN...

Başvuru ve kayıtların devam ettiği Esen Akademi'ye katılmak isteyenler, Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan Esenler Belediyesi Mihmandar Gençlik Merkezi'ne bizzat başvuru yapabilirler.