Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eşekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te ürken eşekten düşen 67 yaşındaki Sait Karabağ, yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
Eşekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Sait Karabağ, 16 Mayıs Salı günü eşeğine binerek Kaklıca mevkindeki fıstık bahçesini kontrole gitti. Fıstıklıktan dönerken bir anda eşeği ürken Sait Karabağ, düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Karabağ, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Karabağ, yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşının ardından bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sait Karabağ’ın cenazesi, otopsi için Gaziantep adli Tıp Kurumu’na getirildi. Otopsi ve defin işlemleri tamamlanan Karabağ’ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
  1. Gaziantep
  2. Karabağ
  3. Şehitkamil
  4. 6 Mayıs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama