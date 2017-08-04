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Eşekler Mercedes'i sürükleyip çaldı

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında polis, çalıntı lüks bir Mercedes'in eşekler tarafından götürüldüğünü fark etti. Eşekler tarafından sürüklenen Mercedes, helikopterden görüldü.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:25
Eşekler Mercedes'i sürükleyip çaldı

Otomobil ve hayvanlar takılan özel koşumla dere yatağında bulundu. Hırsızlar ise aranıyor.

Polis ekipleri çete üyelerinin peşine düştü, Mercedes ve eşekler Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızlar Otomobil ve araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.

Şüpheli olarak yalnızca eşekleri yakalayan polis ekipleri, şimdi çete üyelerini arıyor.

Geçen yıl Durban’da çalışan bir araç, bir grup eşek tarafından çekilirken yine aynı nehirde kurtarılmıştı.

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırındaki Limpopo Nehri, sıklıkla Kaçak göçmen girişi için de kullanılıyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:25
  1. güney afrika
  2. Zimbabwe
  3. eşek
  • Şüpheli olarak yalnız eşşekler yakalanmış...Şüpheli olarak yalnız eşşekler yakalanmış...22 dk önce
    Sanık gel...Aiiii. Aİİİİİ ...aaaaaağğ iiiiiğğğğ.
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