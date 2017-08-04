Eşekler Mercedes'i sürükleyip çaldı

Otomobil ve hayvanlar takılan özel koşumla dere yatağında bulundu. Hırsızlar ise aranıyor.

Polis ekipleri çete üyelerinin peşine düştü, Mercedes ve eşekler Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızlar Otomobil ve araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.

Şüpheli olarak yalnızca eşekleri yakalayan polis ekipleri, şimdi çete üyelerini arıyor.

Geçen yıl Durban’da çalışan bir araç, bir grup eşek tarafından çekilirken yine aynı nehirde kurtarılmıştı.

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırındaki Limpopo Nehri, sıklıkla Kaçak göçmen girişi için de kullanılıyor.