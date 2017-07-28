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Eşek kazası... Eşekten düşen adam hayatını kaybetti!

Samsun'da eşekten düşen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2017 Cuma 21:29
Eşek kazası... Eşekten düşen adam hayatını kaybetti!

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Musa Uçar bindiği eşekten düştü. Yaralanan yaşlı adam Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Musa Uçar, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Musa Uçar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 21:29
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