Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor

TSK, terör operasyonlarında ‘eşek arısı’ olarak anılan mini drone’ları kullanmaya başladı

14 Ocak 2018 Pazar 03:14
‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, “Özel Kuvvetler Komutanlığı”nın nam-ı diğer bordo berelilerin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, PKK personelinin eğitiminden ve tatbikatlarından görüntüler yer aldı. Paraşütle atlayışları, denizaltı operasyonları, son teknoloji silahların kullanıldığı görüntüler arasında ise bir kare dikkat çekti. Bu görüntüler bordo bereli askerin elinde çok küçük bir İHA bulunuyordu. İşte bu İHA’nın dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan, ‘black hornet’ adı verilen bir İHA olduğu ortaya çıktı.

3 kamerası var

Görüntülerde yer alan mini İHA’nın uzunluğu sadece 10 santimetre, genişliği ise 2,5 santimetre. Ağırlığı ise sadece 18 gram. Ancak bu küçük gövdenin içinde tam 3 kamera taşıyor. Her birinin ise özelliği farklı. Biri normal görüntüde yüksek kalite sağlıyor. Bir diğeri termal üçüncüsü ise gece görüş sistemine sahip. Helikoptere benzeyen İHA’da 4 kanat bulunuyor. Radarlar tarafından fark edilmiyor ve sesi de duyulmuyor. 1,6 kilometre menzile sahip İHA 25 dakika havada kalabiliyor.

Yağmurda karda rahatça uçuyor

Black Hornet’in geçmişi ise 2010 yılına dayanıyor. Norveçli Prox Dynamics tarafından üretildi ve şirketi bu başarısı yüzünden ABD’li Flir 2016 yılında tam 134 milyon dolara satın aldı. Yağmurda, karda hatta 12 kilometre hızla esen rüzgarda bile çalışan bu İHA’nın şimdiye kadar 500 tane satıldığı tahmin ediliyor. Resmi satış fiyatı açıklanmasa da bazı savunma sanayi teknolojileri üzerine yapılan araştırmalarda fiyatının 195 bin dolar olduğu iddia edildi.

Vatan

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 03:14
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. PKK
  3. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor
    1. ‘Eşek arısı’ buluyor bordo bere vuruyor
    2. CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu
    3. Cevdet Ünüvar: Arda Turan'ın..
    4. Avrasya Tüneli'nde hareketli saatler
    5. Esed güçleri geri çekiliyor
    6. Hudut karakoluna taciz ateşi
    7. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda ölü..
    8. Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor
    9. Bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan..
    10. Almanya'da olay yaratan koalisyon..
    11. Havalimanında büyük panik
    12. Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü,..
    13. ABD'de büyük panik! Balistik füze..
    14. Tüm ülke ayağa kalktı! Balistik füze..
    15. Usta muhabirden Erdoğan'a övgü dolu..
    16. 3 büyük savaş gören kışla için karar..
    17. Husilere hava saldırısı
    18. Vücuttaki iltihabı atan 8 besin
    19. Everton fena dağıldı
    20. Cenk Tosun'a övgü yağdı!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    'Erdoğan'ın kafa tutması hoşuma gidiyor'
    'Erdoğan'ın kafa tutması hoşuma gidiyor'
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok