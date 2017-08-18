Esed’in yıktığı cami mankenlere plato oldu

MUSTAFA DURMAZ - İslam ahlakına ters, zalimce ve adaletsiz bir anlayışa sahip olduğunu gizlemeyen Beşşar Esed, Suriye’de hem 2 bine yakın tarihi camiyi yıkmış hem de ezanları susturmuştu. Tarih boyunca bölgede hüküm sürmüş çeşitli medeniyetlerin eserlerini yansıtan ve harabeye dönen camiler, şimdiler de Suriyeli mankenlerin uğrak noktası haline geldi. Görüntülerde, Esad destekçisi mankenlerin kadim İslam şehri Halep’te yerle bir edilen camilerde katalog çekimleri yaptıkları belirlendi. Mihrap başta olmak üzere caminin hemen hemen bölümünde ahlak dışı pozlar veren mankenlerin cami içerisindeki çekimleri, geldiğimiz noktanın vahametini gözler önüne serdi.

BABASI DA AYNIYDI

Beşşar Esed’in babası ve Suriye’nin bugünki rejiminin mimarı Hafız Esed’in geçmişi de oğlu gibi kanlıydı. Uluslararası insan hakları teşkilatlarının raporlarında, Esed döneminde Suriye Müslümanlarının büyük baskı ve zulüm gördükleri, Müslüman kadınlara tecavüz edildiği, erkeklerin inanılmaz işkence yöntemlerine maruz bırakıldıkları anlatılmıştı. Hafız Esed yönetimi, bunun yanı sıra evlere baskınlar, camilere saldırılar, hakaretler, hiç bitmeyen tacizlerle Müslüman halkı yıldırmayı hedeflemişti.

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Suriye’de rejime karşı başlayan gösterilere Beşşar Esed yönetiminin şiddetli bir şekilde karşılık vermesi üzerine protestolar iç savaşa dönüşmüştü. Suriye’de altı yıldır devam iç savaşta şu ana kadar 500 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyonu Türkiye’de olmak üzere 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk ederek sığınmacı durumuna düştü. Ülkede muhalifler de bölünmüş durumda. Dışarıdan müdahale olmazsa ya da İran ile Rusya’dan en az biri desteğini çekmezse, Esed’in uzun süre daha görevde kalacağını gösteriyor.