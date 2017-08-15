Esed'in generallerinden 'Hatay' mesajı!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esed'in generalleri ile Şii milislerin bir harita üzerinde çalıştığı görülüyor. Haritada en dikkat çeken kısım ise Hatay'ı Suriye haritasında gösteriyor olması.

GÜVENLİK UZMANI METİN GÜRCAN: ANKARA'YA MESAJ

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan skandal haritayla ilgili olarak, twitter adresinden değerlendirmelerde bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"Esad'ın generalleri harita başında 'durumu' değerlendiriyor.Da harita ölçeğine bakarsak olayı epey 'stratejik' görmüşler.Ama durum operatif.."

"Olay psikolojik harp..Suriyeli generaller Hatay'ı ülkelerine katan harita başında durum değerlendirmesi yaparak Ankara'ya mesaj veriyor."

"Ciddi ciddi generaller o ölçekte harita üzerinde durumu tartışıyorlarsa çok CAHİLLER demektir.veya bilerek bu pozu veriyorlarsa da KOMİKLER."