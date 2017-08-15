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Esed'in generalleri Hatay'ı Suriye'de gösteren harita üzerinden toplantı yaptı

Suriye'de kendi topraklarına sahip çıkamayan katil Esed'in generalleri, Hatay'ı kendi toprakları üzerinde gösteren harita üzerinden toplantı yaparken görüntülendi.

15 Ağustos 2017 Salı 13:54
Esed'in generalleri Hatay'ı Suriye'de gösteren harita üzerinden toplantı yaptı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esed'in generalleri ile Şii milislerin bir harita üzerinde çalıştığı görülüyor. Haritada en dikkat çeken kısım ise Hatay'ı Suriye haritasında gösteriyor olması. 

GÜVENLİK UZMANI METİN GÜRCAN: ANKARA'YA MESAJ

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan skandal haritayla ilgili olarak, twitter adresinden değerlendirmelerde bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"Esad'ın generalleri harita başında 'durumu' değerlendiriyor.Da harita ölçeğine bakarsak olayı epey 'stratejik' görmüşler.Ama durum operatif.." 

"Olay psikolojik harp..Suriyeli generaller Hatay'ı ülkelerine katan harita başında durum değerlendirmesi yaparak Ankara'ya mesaj veriyor."

"Ciddi ciddi generaller o ölçekte harita üzerinde durumu tartışıyorlarsa çok CAHİLLER demektir.veya bilerek bu pozu veriyorlarsa da KOMİKLER."

YENİ ŞAFAK YAZARI: HATAY'A DA GÖZ DİKECEKLER Mİ?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü yazısında Suriye'de oynanan oyuna dikkat çekti.

Karagül'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

"...Afrin’e müdahale, söz konuşu kuşağın Akdeniz kapısını kapatmadışında hiçbir seçeneğimiz yok. Mesele artık Suriye meselesi değil, Türkiye meselesidir. O kuşak yarılamazsa çok yakında yüzlerce kilometrelik “Türkiye cephesi” ile yüzleşmeye hazır olalım.

Sadece endişelerimi paylaşıyorum, görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu tehdide karşı Türkiye’nin gözlerini kör edenlerin 2019’dan önce nasıl bir senaryonun içinde olacaklarını hep birlikte göreceğiz.

Dikkatleri çekmek için “Hatay’ı da alırlar mı” derken aslında savaşı Türkiye’ye taşımak için çok beklemeyecekleri konusunda kendimce bir uyarı yapmaya çalışıyorum.

Umarım yanılırım…"

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 13:54
  1. esed
  2. hatay
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu23 dk önce
    Aslında fena da olmaz. Girsinler de bahane ile biz daha da içeri gireriz. Yoksa bu gidişle bizim birşey yapacağımız yok. En azından bizimdavetiye sayılır.
  • FerhatFerhat42 dk önce
    Geleceği varsa göreceğide var it soylarinin
  • Hacı Hacı 47 dk önce
    Ellerinden gelseydi çoktan yaparlardı fazla takmaya gerek yok
  • HadiHadi49 dk önce
    Hadi saldır. Seni yeryüzünden silmek için bahane arıyoruz zaten mezhepci pislik.
  • HanHan50 dk önce
    Ölümü ne de hak etmiş bunlar. Çakal sürüsü pyd'nin işgal ettiği toprakları kabullenmişler ama nerede müslüman toprağı var göz dikiyorlar.
Bugünkü Akit

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