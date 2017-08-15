Esed'in generalleri Hatay'ı Suriye'de gösteren harita üzerinden toplantı yaptı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esed'in generalleri ile Şii milislerin bir harita üzerinde çalıştığı görülüyor. Haritada en dikkat çeken kısım ise Hatay'ı Suriye haritasında gösteriyor olması.

GÜVENLİK UZMANI METİN GÜRCAN: ANKARA'YA MESAJ

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan skandal haritayla ilgili olarak, twitter adresinden değerlendirmelerde bulundu.

İşte o paylaşımlar:

"Esad'ın generalleri harita başında 'durumu' değerlendiriyor.Da harita ölçeğine bakarsak olayı epey 'stratejik' görmüşler.Ama durum operatif.."

"Olay psikolojik harp..Suriyeli generaller Hatay'ı ülkelerine katan harita başında durum değerlendirmesi yaparak Ankara'ya mesaj veriyor."

"Ciddi ciddi generaller o ölçekte harita üzerinde durumu tartışıyorlarsa çok CAHİLLER demektir.veya bilerek bu pozu veriyorlarsa da KOMİKLER."

YENİ ŞAFAK YAZARI: HATAY'A DA GÖZ DİKECEKLER Mİ?

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, bugünkü yazısında Suriye'de oynanan oyuna dikkat çekti.

Karagül'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

"...Afrin’e müdahale, söz konuşu kuşağın Akdeniz kapısını kapatmadışında hiçbir seçeneğimiz yok. Mesele artık Suriye meselesi değil, Türkiye meselesidir. O kuşak yarılamazsa çok yakında yüzlerce kilometrelik “Türkiye cephesi” ile yüzleşmeye hazır olalım.

Sadece endişelerimi paylaşıyorum, görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu tehdide karşı Türkiye’nin gözlerini kör edenlerin 2019’dan önce nasıl bir senaryonun içinde olacaklarını hep birlikte göreceğiz.

Dikkatleri çekmek için “Hatay’ı da alırlar mı” derken aslında savaşı Türkiye’ye taşımak için çok beklemeyecekleri konusunda kendimce bir uyarı yapmaya çalışıyorum.

Umarım yanılırım…"