Esed'e yardım için Şam'a gelmeye başladılar

İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütü milisleri Suriye-Irak sınırında düzenlenecek saldırılar için Irak'tan Şam'a geldi



Musul Operasyonu sırasında kentin batı bölgesindeki saldırıları yürüten İran destekli Haşdi Şaabi, Musul'un batısındaki Baac beldesini de kontrol altına aldıktan sonra Irak-Suriye sınırında geniş bir alanı kontrol etmeye başlamıştı.



Haşdi Şaabi sözcüsü Kerim Nuri geçtiğimiz ay Associated Press'e yaptığı açıklamada, Musul'un batısında Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Baac beldesini kontrol altına almaları durumunda çatışmaların Suriye sınır bölgesine doğru kayacağını ifade etmişti. Nitekim bu bağlamda binlerce Haşdi Şaabi milisinin başkent Şam'a geldiği ifade ediliyor.

Binlerce Haşdi Şaabi milisi Şam'da

Haşdi Şaabi çatı örgütünün medya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, örgütün binlerce savaşçısı Irak-Suriye sınır bölgesinde DEAŞ'e karşı düzenlenmesi planlanan operasyonun ikinci kısmı için başkent Şam'a geldi. Örgütün medya kaynaklarının servis ettiği videoda Şam'a ulaşan İran destekli Haşdi Şaabi milislerinin saldırı hazırlığı dahilinde silah ve mühimmat yığınağı yaptıkları görülüyor.

Haşdi Şaabi kaynaklarının yayınladığı videoda konuşan milisler, 'Muhammed Resulullah' operasyonunun ikinci kısmının başlatılacağını söylüyor. Ayrıca bölgeye 'din' adına savaşmak için geldiklerini söyleyen milisler, 'kutsal' Haşdi Şaabi'nin Irak'ta yaptıklarını uygulayacaklarını ifade ediyor.

Esed'den şahsen davet aldılar

İngiliz The Times gazetesi bir süre önce Irak'ta Musul operasyonuna katılan Şii Haşdi Şabi milislerinin kentin ele geçirilmesinin ardından Suriye'ye geçeceğini şu haberle ifade etmişti.



"DEAŞ'i ikmal yollarından yoksun bırakmaya çalışan Haşdi Şabi'nin birçok liderinin bir sonraki temel hedefin Suriye rejimine destek vermek olduğunu açıkladığını kaydeden ve Bedir örgütü komutanı Hadi el-Amiri'nin şahsen rejim lideri Esed'den davet aldığını belirten The Times haberin devamında şunları yazmıştı:

İran'ın bölgedeki gücü yükseliyor

"Tahran'a bağlı milis güçlerin yükselişi, Ortadoğu'daki çatışmaların önemli bir sonucu. İran'a göre hareketin görevi, Şii mabetleri 'cihatçıların' saldırılarından korumak. Ama Sünni Araplar, bu örgütlerin bölgenin Şii halkı arasında İran etkisini yaymakta kullanıldığını savunuyor. Diğer yandan İsrail, eski düşmanı Hizbullah'a silah sevkiyatını kolaylaştırmak için İran'ın Şii güçleri kullandığından şüpheleniyor."



İran destekli Şii milis gruplar, Sünni sivillere karşı giriştikleri katliamlar ve insan hakları ihlalleri ile defalarca gündem olmuştu.

Mepa News