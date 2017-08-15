Esed'e büyük şok! Askeri uçağı düşürüldü
Suriye'nin güneyindeki muhaliflerin katil Beşşar Esed rejimine ait bir askeri uçağı düşürdüğü bildirildi.15 Ağustos 2017 Salı 17:39
Suriye'de Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı Usüd el Şarkiya isimli muhalif grubun lideri Saad el Hac, Esed rejimine ait Rus yapımı MİG-21 tipi bir savaş jetini düşürdüklerini aktardı.
PİLOT YAKALANDI
Es Süveyde kırsalındaki Vaid Mahmud bölgesinde düşen, uçağın enkazından çıkarılan pilot yakalandı.
REJİM'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Konuyla ilgili ise Esed rejiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.