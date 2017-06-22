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Katil Esed'e ağır darbe! Çok sayıda ölü var

Şam'da Cobar mahallesine yoğun şekilde saldıran katil Esed rejimi ile muhalif askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 25 rejim askerinin öldüğü açıklandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:57
Katil Esed'e ağır darbe! Çok sayıda ölü var

Cobar'daki Feylak er Rahman'ın saha komutanlarından Ahmed Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed güçleri 3 günden bu yana Cobar mahallesine yoğun şekilde saldırıyor. Bugün mahalle çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.'' dedi.

Rejim güçlerinin mahalleye Taybe, Menşura ile Abbasiyin garajları bölgesinden saldırmaya başladığının altını çizen Ubeyde, ''Esed güçleri üç gün boyunca mahalleye 400'den fazla havan topuyla saldırdı. Mahalle 40'tan fazla hava saldırısına maruz kaldı. Cobar çevresindeki çatışmalarda Feylek er Rahman'a ait birlikler 25 rejim askerini öldürdü. Bir tankı da imha etti.'' şeklinde konuştu.

Muhalif askeri birliklerin Cobar'da kazdıkları tünel ve evlerin çatılarından rejim güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü belirten Ubeyde, ''Cobar'da Esed güçlerine büyük zayiat verdiğimiz gibi saldırılarını da önledik. Esed, Cobar'ı almak için tüm gücüyle mahalleye saldırıyor.'' sözlerine yer verdi.

Şam'ın doğusunda yer alan Cobar mahallesi, uzun zamandan beri rejim ile Esed güçleri yanlısı yabancı teröristlerin saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:57
  1. suriye
  2. esed
  3. Cobar
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Ha gayret... Yedi yıllık uğraşınızın semeresini alacaksınız. Ortadoğunun tutuşmasına az kaldı...Zavallılar.. Ya da satılmışlar....
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