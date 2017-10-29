Esed'den PKK'ya şok: Geri istedi

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan yararlanan PKK'lı teröristler, bazı bölgeleri ele geçirdi.

Amerika'nın desteğiyle bölgede ilerleyen teröristler, petrol kaynaklarının bulunduğu bölgelere özellikle yöneldi.

PKK-ESAD SAVAŞI YAKIN

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zaman zaman işbirliği de yapan PKK/PYD ile Esed rejimi, şimdi karşı karşıya geldi.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Esed'in sağ kolu durumundaki Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, terör örgütüelebaşlarından işgal alanlarının terk edilmesini istedi.

Anlaşamadan masadan kalkan Esed rejimi ve PKK/PYD arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİ PKK İŞGALİNDE

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.