Esed’den ilk tepki geldi

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Yıllardır ülkesinde devlet terörü estiren zalim Beşar Esed’ın danışmanı Buseyna Şaban, 20 Aralık’ta Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanan bildiri ile ilgili açıklamada bulundu. Suriye hükümeti olarak bildiriyi içtenlikle karşıladıklarını dile getiren Şaban, bunun yeni bir başlangıç olabileceğini söyledi.

"ESED'IN GELECEĞİ TARTIŞILMADI"

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, önceki gün Moskova'da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanlarının katıldığı üçlü görüşmede Esad'ın geleceğinin ele alınmadığını söyledi.