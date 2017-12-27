Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahmakça yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed hakkındaki sözleri üzerine rejimden cevap geldi. Erdoğan'ı iftiralarla suçlamaya çalışan Esed rejimi komik duruma düştü.27 Aralık 2017 Çarşamba 21:05
Esedrejiminin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralarla yanıt verdi.
REJİMİN KOMİK İSYANI
Bir taraftan Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan Esed rejimi, Türkiye'de darbecilerin ve diğer FETÖ'cülerin yanısıra PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve DHKP-C'li teröristlerin tutuklanmasına işaret ederek, Erdoğan'ın ülkeyi cezaevine dönüştürdüğünü söyledi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tunus'ta yaptığı konuşmada, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" demişti.