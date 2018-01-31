Katil Esed YPG'yi sattı! Geçiş noktalarını kapattı

Zeytin Dalı Harekatı 12. gününde devam ederken, TSK dün Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köylerinin terör örgütünden temizlenmesiyle birlikte toplam 24 nokta kurtarılmış oldu. Tüm bunlar olurken PKK/PYD'ye bir darbe de Esed rejiminden geldi. Bir süredir devam eden pazarlığın sonuçsuz kalması üzerine Suriye rejimi de Afrin’e ulaşan geçiş noktalarını PYG/PKK’ya kapattı.

ESED-PKK PAZARLIĞI YATTI



Afrin operasyonuyla büyük darbe yiyen terör örgütü, BEşar Esed'den "Afrin'i korumak için asker gönder" talebinde bulunmuş rejim de "Afrin'deki tüm kamu kurumlarını teslim eden" şartı koşmuştu. Esed ile PYD arasındaki pazarlık, PYD'nin Afrin’in rejime teslim edilmesi teklifini kısa süre önce reddetmesiyle tıkanmıştı.



PKK'NIN CAN DAMARI TIKANDI



Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; bu gelişme üzerine rejim, Afrin’e ulaşan geçiş koridorlarında önlem aldı. Bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Suriye Ordusu, Bubül Zahra bölgesinden Afrin’e ulaşan geçiş koridorunu dünden itibaren kapattı. Suriye rejimi tarafından geçiş güzergâhlarının kapatılması ile YPG bölgeye takviye güç göndermede sıkıntı yaşamaya başladı.