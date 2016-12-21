Esed ve İran medyalarından aynı algı haberleri

Esed ve İran medyası Halep tahliyelerinde sona yaklaşıldığı haberini yaymaya calışıyor uluslararasi kamuoyuna Türkiyeden bazı medya gruplarıda bu algıya kapılıyor, halbuki durum hiçte böyle değil.



Algı haberleriyle Halepteki tahliyelerin bittiğine yada sona yaklaşıldığına yönelik haberler dolaşıyor sosyal medya merkezli haber sitelerinde. Şuanda Halep'te binlece insanın tahliyeleri beklediğini bölgeden yayın yapan habercilerin ve aktivistlerin bildirdiğini görüyoruz.



Buradaki amac geri kalan silahlı muhaliflerin katledilmesine zemin hazirlamaktır. Bölgede olan savaş muhabirleri, Abdulsamed ve Bilal AbdulKerim Halepten bu haberlerin kasıtlı yapıldığını ve bölgeden ayrılmak üzere binlerce insanın bulunduğunu bildiriyor.

ıslahhaber