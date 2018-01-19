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Esed uşağından PYD’ye destek…

Beşar Esed'in önemli destekçilerinden Mukaveme Suriye - Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi lideri Mihraç Ural, Afrin'de YPG'nin yanında Türkiye'ye karşı savaşacaklarını açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:35
Esed uşağından PYD’ye destek…

Nedaa Suriye'nin haberine göre "Afrin yalnız değildir" başlıklı bir bildiri yayınlayan Liva İskenderun, bu bildiride "Biz geçmişte PKK ile omuz omuza savaştık. Bugün de PYD'nin yanında savaşacağız. Türk ordusuna Afrin mezar olacak" dedi. Bildiride "Esed başkanlığında Suriye güçlü bir devlettir ve Kürtler (PYD) bu devletin önemli bir parçası" denildi.

KURTULUŞ CEPHESİ NEDİR?

Haberde 2013'deki Suriye'nin Sünnilerden oluşan Banyas bölgesindeki sivilleri yakarak öldürmesiyle tanınan Liva İskenderun'a ilişkin şu bilgiler verildi:

- Küçük gruplardan oluşuyor.

- Beşar Esed tarafından destekleniyor.

- Cephenin başında Mihraç Ural (Ali Keyyali) var.

PYD: ESED REJİMİ İLE ANLAŞIRIZ

Başka bir haberde ise PYD'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin "Afrin'i korumak için Esed rejimi ile anlaşabileceklerini" söylediği aktarıldı.

Öte yandan SDG'nin Başkanlık Heyeti'nde bulunan Hikmet Habib "Afrin halkını korumak için Esed rejimi ile anlaşırsak, bu Türkiye'den korktuğumuzdan değil, Esed rejimi ile olan olan ortaklığımızdandır" dedi.

Habib, "tüm askeri güçleri ile Afrin'i korumaya hazır olduklarını" söyledi.

ESED'DEN PYD'YE 'SU' TAKVİYESİ

Öte yandan Asya'nını Sesi'nin aktardığına göre Suriye rejimi, geçtiğimiz günlerde Fırat nehri kıyısında yer alan Mayadin şehri ile Havayej ve Shuhail kasabaları arasındaki PYD unsurlarına su gönderdi.

ESED REJİMİNDEN TÜRKİYE'YE UYARI

Esed rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad 'Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon, bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek. Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" dedi.

RUS ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün Afrin'deki 200'e yakın Rus askerinin çekilmeye başladığı duyuruldu.

Bu gelişme kapsamında yapılan değerlendirmelerde Afrin başta olmak üzere Suriye hava sahasının büyük bir kısmının kontrolünü elinde bulunduran Rusya'nın, Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Beşar Esed rejiminin elinde de Rus menşeili hava savunma sistemleri bulunduğu ve Rusya'nın operasyona yeşil ışık yaktığı taktirde Şam yönetimini de konuya ilişkin ikna edeceği ifade ediliyor.

Buna rağmen Esed rejimi saflarından Türkiye'nin operasyon girişimini eleştiren açıklamaların ise sürmesi bekleniyor. Esed'e destek veren Suriyeli güçlerin, Mukaveme Suriye gibi PYD ile yakın temas ve destek içerisinde çalıştığı ise bilinen başka bir durum.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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