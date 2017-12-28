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'Esed teröristtir' sözlerine Rusya'dan cevap geldi

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir' sözlerine yanıt verdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:57
'Esed teröristtir' sözlerine Rusya'dan cevap geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' ifadesini kullanmasının hukuki bir temele oturmadığını söyledi.

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esed hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

'BUNLAR ASILSIZ AÇIKLAMALAR'

Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Esed için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:57
  1. esed
  2. GÜNCEL Haberleri
  • TürkmeN1453TürkmeN14531 sa önce
    Ee kan çekiyor terörist teröristi savunur bu kadar basit.
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