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Esed teröristlere koridor açtı

Suriye'nin İdlib ilinin doğusunda, Esed rejimi DEAŞ'a ilerleme imkanı sağladı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:26
Esed teröristlere koridor açtı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, terör örgütü DEAŞ'a, İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmesi için koridor açtı. İdlib'in doğusunda muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, DEAŞ ve rejimle çatışıyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi İdlib'in doğusunda kontrol ettiği bölgeden kuzeybatı yönünde ilerlemesi için DEAŞ'ı yol açtı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:26
  1. İDLİB
  2. ESED
  3. Esed rejimi

YORUM YAZ

  • B.Bekirin MüslümanıB.Bekirin Müslümanı1 sa önce
    Kafir kafire yol açar. Deaş başta İran gibi Müslümanları kandırdı. İran da devrimin yıllarında dünya Müslümanlarını kandırdı. Şimdi Deaş denen provokatör ajan ve tasmalı örgüt, muhalif mücahidlere saldırıyor. Alenen ajan olduğu belli değil mi bu Deaş denen kripto kafirlerin. Dünyanın hertarafında samimi Müslümanlar onları Müslüman sanıp, halifelik ayaklarına yattıkları için inandılar.Ama sadece koltuk için halifelik.Allah rızası için değilmiş.
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