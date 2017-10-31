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Esed terör örgütüne boyun eğdi

McGurk’ın “PKK’nın özerkliğini tanıyın, yoksa kimyasal dosyanız açılır” tehdidine Esed boyun eğdi.

31 Ekim 2017 Salı 09:14
Esed terör örgütüne boyun eğdi

ABD’nin sömürge valisi Brett McGurk’tan “PKK’nın özerkliğini tanıyın, aksi durumda kimyasal dosyanız açılır” tehdidi alan Beşşar Esed, şantaja boyun eğdi. Suriye Eski Kimyasal Silahlar Daire Başkanı General Zahir Sakit, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla tespiti yapılmış 37 kimyasal dosyasının ABD’nin elinde olduğunu söyledi. Sakit, kimyasal bombaların Halep, Şam, Humus, İdlip, Dera gibi bölgelerde muhaliflere karşı kullanıldığını belirtti.

TERÖR HARİTASI İÇİN ÇALIŞIYOR

BM raporlarına da giren Esed rejiminin kimyasal katliamları ABD tarafından şantaj malzemesine dönüştü. Irak-Türkiye-İran ve Suriye’yi içerisine alan ve tüm bölgede yeni bir buhranın tetikleyici unsuru olarak biçimlendirilen terör haritası için harekete geçen ABD, Irak-Barzani örneğinin yaşanmaması için Şam yönetimi ile görüşmelerine hız verdi.

KİMYASAL DOSYANIZ AÇILIR

19 Ocak'ta PKK’nın işgal bölgelerinde yapılacak referandum öncesi ABD-Suriye arasında artan görüşme trafiğinin bir numaralı gündem maddesi Suriye’de kurulacak olan federal bölgeler ve PKK terör devletinin Esed yönetimi tarafından tanınması oldu. ABD, terör devlerinin kurulması için de Esed yönetimini kimyasal dosyalarıyla tehdit etti. ABD’nin sömürge Valisi Brett McGurk “PKK’nın özerkliğini tanıyın, aksi durumda kimyasal dosyanız açılır” dedi.

DEYRİZOR’DAN ÇEKİLİN

Suriye İstihbaratı’nın bir numaralı ismi Ali Mehdi ile McGurk arasında Haseke’de gerçekleşen görüşme sonrası Şam yönetimi tarafından yapılan açıklamada “PKK terör devletini tanımaya hazırız” denildi. Esed kanadından yapılan açıklamada, terör devletini tanıma karşılığında “PKK-PYD, Rakka ve Deyrizor’da ele geçirdiği bölgelerden çekilmeli” vurgusu yapıldı.

PKK İLE SIKI İŞBİRLİĞİ!

Suriye’deki savaş boyunca Esed ve PKK işbirliği içerisinde hareket etti. Afrin kuşatması ve Halep yağması döneminde yardımlaşan Esed ve PKK arasında petrol alanlarının paylaşımı konusunda da anlaşma sağlandı. Halen PKK bölgelerinde devam eden eğitim masrafları ve tüm memur giderleri Şam yönetimi tarafından ödeniyor.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Yeni Şafak, El Muhaberat Başkanı Ali Memlük ve sömürge valisi Brett Mcgurk arasında Haseke’de gerçekleşen görüşmeyi okuyucularına ‘PKK Şantajı’ başlığı ile duyurmuştu. PKK’lı üst düzey isimler önümüzdeki günlerde Esed kanadı ile Lazkiye-Himeymin askeri üssünde yeniden bir araya gelecek.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:14
  1. Halep
  2. Şam
  3. Humus
  4. İdlip
  5. Dera
  6. ABD
  7. Birleşmiş Milletler
  8. Suriye
  9. Beşşar Esed
  10. PKK
  11. Brett McGurk
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