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Esed sözünü 2 gün tutabildi!

Suriye'de Esed rejimi, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, tek taraflı ateşkes ilan ettiği Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor.

25 Temmuz 2017 Salı 09:57
Esed sözünü 2 gün tutabildi!

Doğu Guta'daki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçaklarının dün gece geç saatlerde Arbin beldesine düzenlediği saldırılarda, 3'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Rejim, saat 08.19'da da Zemelka beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Şam'ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin 1,5 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

RUSYA VE ESED REJİMİ ATEŞKESİ YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Esed rejimi, Doğu Guta'daki operasyonlarını Cumartesi günü yerel saatle 12.00'de durdurduğunu açıklamıştı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:57
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