Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba yağdırdı

Katil Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında bulunan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 18:09
Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba yağdırdı

Suriye'de katil Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında bulunan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

12 FÜZE İLE SALDIRILDI

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine "fil" adı verilen 12 füzeyle saldırdığını söyledi.

BİRÇOK EV HASAR GÖRDÜ

Füzelerin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirten Ethem, rejimin saldırılarında beldede çok sayıda evin de hasar gördüğünü belirtti.

BÖLGE 5 YILDIR REJİMİN KUŞATMASINDA

Şam'ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

ESED REJİMİ DOĞU GUTA'YA SALDIRILARINI DURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen ay Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:09
  1. doğu guta
  2. ayn terma
  3. esed
  4. beşar esed
  5. suriye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle bitirdi
    1. Borsa günü düşüşle bitirdi
    2. Haçlılar 4 milyon Müslümanı katletti!
    3. Milli takıma o ismi önerdiler!
    4. Son 6 ayda 10 bine yakın bina..
    5. Bursaspor, Badu'yu kadrosuna kattı
    6. Bangladeş’te “Chikungunya” salgını
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. ABD'de inşaat harcamaları düştü
    9. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. Suriye'de çatışmasızlık bölgesine..
    11. Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba..
    12. 12 milyon TL’lik sahte ürün ele..
    13. Samsun’da yangın paniği
    14. Sakarya ihracatını yüzde 175 arttırdı
    15. ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı..
    16. ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı
    17. Bursa'da fay arama çalışmaları..
    18. Onlarca araç küle döndü
    19. Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7..
    20. Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor