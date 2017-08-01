Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba yağdırdı

Suriye'de katil Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında bulunan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

12 FÜZE İLE SALDIRILDI

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine "fil" adı verilen 12 füzeyle saldırdığını söyledi.

BİRÇOK EV HASAR GÖRDÜ

Füzelerin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirten Ethem, rejimin saldırılarında beldede çok sayıda evin de hasar gördüğünü belirtti.

BÖLGE 5 YILDIR REJİMİN KUŞATMASINDA

Şam'ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

ESED REJİMİ DOĞU GUTA'YA SALDIRILARINI DURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen ay Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.