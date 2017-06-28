Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Esed rejiminin vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz''

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Salih, "Rejimin kimyasal silahla vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz" dedi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:01
''Esed rejiminin vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz''

 Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, ABD Savunma Bakanlığının "rejimin büyük bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı" açıklamasını değerlendirdi. 

Açıklamanın muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri korkuttuğunu belirten Salih, "Rejimin vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz. Maalesef elimizde yeterli önleyici imkanlarımız ve hazırlıklarımız yok. Donanımlı küçük bir kadromuz var. İdlib bölgesindeki ekibin sayısı 10'u geçmez. Ekipmanlarımız yeterli değil. Saldırılara müdahale edecek odalarımız yok." dedi.

Salih, sivil savunma ekiplerinin görevinin saldırıdan sonraki ilk müdahaleyi yapmak olduğunu kaydederek "Eğer böyle bir saldırı olursa maalesef çok sayıda sivil hayatını kaybedecek. Muhaliflerin kontrolündeki sağlık merkezlerinde yeterli imkanlar yok." ifadesini kullandı.

Kimyasal silah saldırılarına karşı aldıkları tedbirlerin sivilleri bilinçlendirmekle sınırlı olduğunu vurgulayan Salih, "Han Şeyhun saldırısından sonra halkta farkındalık uyandırmak için, saldırı sonrasında hayatta kalmak için ne yapmaları gerektiğini anlatmak için seminerler yaptık. Ekiplerimize de eğitim verdik. Halka ve ekiplerimize hayatta kalabilmek için eğitim vermekten başka yapacak bir şey yok. Ölümü beklemek zorundayız." diye konuştu.

Salih, sivil savunma görevlilerinin de kimyasal silah saldırılarından etkilendiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Han Şeyhun'da en az 20 görevli saldırıdan etkilenmişti. Yeni bir saldırıda ortaya çıkacak sivil katliamından çok korkuyoruz. Saldırıda hastanelerin de hedef alınmasından endişe ediyoruz. ABD'nin rejimin Şayrat üssüne saldırısında üs devre dışı kalmadı. Açıkçası ABD’nin o günkü saldırısı sadece siyasi mesaj niteliğindeydi."

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 26 Haziran'da rejimin muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı içinde olduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway da ertesi gün, hazırlıkların Şayrat üssünde olduğunu belirtmişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:01
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Saray
  4. İdlib
  5. Beyaz Saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    1. Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
    2. Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
    3. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    4. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    5. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    6. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    7. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    8. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    9. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    10. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    11. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    12. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    13. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    14. Alman kaleciden ilginç taktik
    15. Uşak hafta sonu kavrulacak
    16. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    17. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    18. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    19. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    20. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!