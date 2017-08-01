Esed rejiminin kuşatması Humuslu çiftçileri vurdu

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un ilinin kuzeyinde, Beşşar Esed rejiminin 5 yıldır süren askeri kuşatması, çiftçileri de vurdu.



Rejimin kanallara su vermemesi ve neredeyse 24 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle verimli ve geniş tarım arazilerine sahip Humus'ta çiftçiler tarlalarını sulamakta zorlanıyor.

Bu yıl, yağışların beklenen düzeyde olmaması da çiftçilerin bekledikleri verimi alamamasına neden oldu.

Bölgedeki "Tohum Üretme Kurumu" yetkilisi Ahmet Hudur AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 80- 85’i Hama-Humus sulama ağına dayanıyor. Sulama kanallarına su verilmemesinin ardından çoğu tarım arazileri yağmur suları ile hayatta kalmaya çalışıyor. " dedi.

Hudur, "Bu sene mahsullerimiz çok kötüydü. Çoğu tarım arazilerimiz yağışların beklenenin altında kalması nedeniyle zarar gördü. Bu sene yaklaşık 45 bin dönüm ekili buğday arazilerimiz vardı. Geçen sene her bir dönümden yaklaşık 250 kilogram mahsul topladık. Bu sene ise bu oran, 150 kilograma düştü.” diye konuştu.

Hudur, kurum olarak geçen sene 400 çiftçi ile buğday ekimi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, bu anlaşma sonucu yaklaşık bin 200 ton mahsul elde ettiklerini belirtti.

Çiftçi Osman Eyüp, rejimin Rastan Barajı'nı baharda bilinçli şekilde kuruttuğunu dile getirerek, "Suların kurutulması nedeniyle, baraj gölünün yakınlarındaki tarım arazilerin mahsulleri kurudu ve yok oldu." dedi.

Çiftçilerin yer altı kaynaklarına yöneldiğini belirten Eyüp, "Yer altı kaynaklarımızdaki su oranı yağışların az olması ve rejimin su kaynaklarını kurutması nedeniyle bu sene çok düşüktü.” diye konuştu.

Rejiminin bölgeye uyguladığı abluka sonucu tarım ilaçlarının ve gübrelerin fiyatlarının arttığını vurgulayan Eyüp, "Mahsullerin kötü gelmesinde rejimin rolü büyük. Rejim güçleri bölgeye uzun yıllardır gübre ve tohum girişlerine izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA