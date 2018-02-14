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Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Yüzbinlerce insanın katili Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, bizzat katletmeye devam ettiği vatandaşlarına 'birlik olup Türk güçlerine direnmeleri' çağrısı yaptı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:17
Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Suriye'de Arap-Kürt demeden yüzbinlerce vatandaşını acımasızca katleden, milyonlarca vatandaşını da yurtlarından edenEsed rejimi Arap ve Kürtlere, "Türk askerlerine karşı birleşin" çağrısı yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Afrin bölgesi Suriye topraklarının ayrılmaz parçasıdır'' vurgusunu yaptı.

KATİL REJİM, KATLETTİĞİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI

''Suriye’nin kuzeyindeki Arap ve Kürt vatandaşlarımızı birleşerek Türk askerlerine direnmeye çağırıyoruz'' diyen Mikdad, Şam'ın 'bu saldırganlığı püskürtmek için gereken tüm tedbirleri aldığını' söyledi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:17
  1. Türkiye
  2. suriye
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  4. Faysal Mikdad
  5. Zeytin Dalı
  6. Ortadoğu Haberleri

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