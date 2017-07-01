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Hatay'a 2 top mermisi düştü! Esed rejimine misliyle karşılık verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
Hatay'a 2 top mermisi düştü! Esed rejimine misliyle karşılık verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşşar Esed rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
  1. Hatay
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