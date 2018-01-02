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Esed rejimine ağır darbe! Onlarca asker öldürüldü...

Suriyeli muhaliflerin Doğu Guta'da başlattıkları saldırıda rejim güçlerinin ağır kayıp verdiği belirtiliyor.

02 Ocak 2018 Salı 19:08
Esed rejimine ağır darbe! Onlarca asker öldürüldü...

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde geçtiğimiz dönemde başlatılan saldırının ikinci dalgasında muhaliflerin bölgede ilerleme sağladığı ifade edilirken rejim güçleri ve yabancı Şii milislerin bölgede ağır zayiat verdiği aktarıldı.

Doğu Guta'nın Harasta bölgesinde başlayan yeni saldırılarda muhalifler, rejime bağlı güçlere ait birçok noktayı geri aldı. Rejim kaynakları kayıpları doğruluyor.

Esed rejimine yakın medya kaynakları tarafından servis edilen haberlerde, Doğu Guta'nın Harasta beldesinde muhalifler tarafından başlatılan saldırılarda aralarında üst düzey askeri yetkililerinde olduğu çok sayıda askeri öldüğü ifade edildi.

REJİM GÜÇLERİNDEN 60'A YAKIN ÖLÜ VAR

Harasta beldesinde muhaliflerin başlattığı saldırılarda rejim güçlerinden 60'a yakın kişinin öldürüldüğü ifade edilirken bir grup rejim askerinin de muhaliflerin kuşatması altında kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan muhalifler tarafından çatışma esnasında esir alınan rejim unsurlarının bulunduğu bilgisi de bölgeden aktarılan diğer haberler arasında.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:08
  1. Doğu Guta
  2. Esed rejimi
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