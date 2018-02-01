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Esed rejiminden skandal açıklama!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı saldırganlık ve işgal eylemi olarak nitelendirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:50
Esed rejiminden skandal açıklama!

Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekatın Suriye Cumhuriyeti'ne yönelik 'aleni bir saldırı' olduğunu dile getiren bakanlık, "Suriye topraklarında bulunan, hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir. Suriye yönetimi, buna uygun yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını duyurmuştu.

Gayri meşru Suriye hükümeti, Suriye'nin ayrılmaz parçası olarak kabul ettiği Afrin'e yönelik harekatı kınamıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:50
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  2. SURİYE
  3. afrin
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. halep
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