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Esed rejiminden PYD'ye: Ödeyeceğiniz bedeli biliyorsunuz

Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bölgelerde sonbaharda yerel belediye ve bölgesel meclis seçimi yapılacağı açıklamasını değerlendirdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:16
Esed rejiminden PYD'ye: Ödeyeceğiniz bedeli biliyorsunuz

Başkent Şam’da Reuters ve BBC’ye konuşan Mikdad “Seçimler bir şakadan ibaret olacak. Suriye, topraklarının hiçbir parçasının bölünmesine izin vermeyecek” dedi.Mikdad şöyle devam etti: "Suriye'nin kuzeyinde ülkedeki durumu tehlikeye atmayacak Suriye vatandaşlar olduğuna inanıyoruz. Ülkenin bölünmesi yönünde hareket edenler, ödeyecekleri bedeli biliyorlar."

Mikdad, Şam’ın terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgelerde er ya da geç kontrolü sağlaması gerektiğinin de altını çizdi.

Reuters'ın aktardığına göre geçen hafta bir terör örgütü PYD yetkilisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel toplulukların yönetimi için yaz aylarında, daha büyük yerleşim birimlerinin yönetimi için kasım ayında ve ocakta da bölgenin bütünü için seçimler yapılacağını yazmıştı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:16
  1. esed rejimi
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