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Esed rejiminden katliam: 54 sivil hayatını kaybetti!

Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:44
Esed rejiminden katliam: 54 sivil hayatını kaybetti!

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esed rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:44
  1. Doğu Guta
  2. Esed rejimi

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  • abdoabdo2 dk önce
    bunlarda ha bire sivilleri öldürüyor. sıkıyorsa gidin abdyi gidin pkk yı vursanıza şerefsizler
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