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Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri hakkında küstah açıklama

Esed rejiminin Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, Türk askerinin İdlib’e girmesini hazmedemedi ve küstah açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:48
Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri hakkında küstah açıklama

Sputnik'e konuşan Tercüman "Herkes Türk askerlerinin İdlib ve sınırdaki başka noktalarda olması ve ABD'nin bazı bölgelerde, kuzeyde ve El Tanf'taki varlığının saldırganlık ve işgal olduğunu biliyor. Tüm bunları Suriye'nin egemenliğini, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden düpedüz bir saldırganlık olarak görüyoruz" dedi.

‘HER KUM TANECİĞİNİN KONTROLÜNÜ ALACAĞIZ'

Esed rejiminin tüm Suriye topraklarında kontrolü ele almak istediğini belirten Tercüman, "Bu saldırganlığa uygun zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkımız var. Suriye ordusu, Suriye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her kum taneciği üzerinde kontrolü ele alacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:48
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