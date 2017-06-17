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Esed rejiminden Dera'da geçici ateşkes

Beşşar Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera iline düzenlediği saldırıları 48 saatliğine durdurduğunu duyurdu

17 Haziran 2017 Cumartesi 18:16
Esed rejiminden Dera'da geçici ateşkes

Beşşar Esed rejimi Suriye'nin güneyindeki Dera iline düzenlediği saldırıları 48 saatliğine durdurduğunu duyurdu.

Rejimin savunma bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, Dera iline yönelik askeri operasyonlarının Cumartesi 12.00'den itibaren 48 saatliğine durdurduğunu duyuruyor." ifadesine yer verildi.

Rejim, 3 Haziran'dan itibaren kentin muhaliflerin kontrolündeki bölgelerine yoğun saldırılar düzenliyordu.

Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:16
  1. RUSYA
  2. TÜRKİYE
  3. Beşşar Esed
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